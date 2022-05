Scafati. I giovani si riprendono gli spazi di aggregazione: “riempiamoli di iniziative”

Una nuova pagina di attivismo civico si apre in città, i giovani tornano ad essere protagonisti. Erano un migliaio ed hanno animato la villa comunale per tutta la giornata di sabato

Una nuova pagina di attivismo civico si apre in città, i giovani tornano ad essere protagonisti. Erano un migliaio ed hanno animato la villa comunale per tutta la giornata di sabato. E’ stata un successo la “giornata dello sport e dell’arte” organizzata dagli studenti del liceo Caccioppoli ieri mattina nel parco Wenner, con il patrocinio del Comune di Scafati. I giovani, tramite stand, banchetti e un palco nell’area centrale, hanno dato vita a musica, tornei di basket e pallavolo, confronti culturali. Una kermesse che ha visto anche la riqualificazione del campetto di basket, da tempo abbandonato all’incuria. I liceali lo hanno completamente ridipinto, restituendo alla città la sua fruibilità. “L’idea nasce per portare la nostra realtà liceale al di fuori dalle mura del liceo – spiega il rappresentante di istituto Giuseppe Branca – un concetto che coniuga scuola e spazi di aggregazione. Oggi infatti sono presenti anche tantissimi ragazzi di altri istituti, e questo ci spinge a organizzare più volte l’anno eventi simili, confidando nella collaborazione dell’amministrazione comunale”. Palese l’entusiasmo del sindaco Cristoforo Salvati. “Sono davvero contento di vedere la nostra Villa comunale piena di giovani – le sue parole – Questa giornata segna il rilancio e la riqualificazione del Parco Wenner e, grazie al lavoro dell’amministrazione e dei Fondi europei, stiamo restituendo alla città una spazio verde pulito per bambini e famiglie”. Presenti anche l’assessore alla cultura Nunzia di Lallo e Ida Brancaccio, dal sindaco delegata ad occuparsi della Villa. “Scuole e associazioni stanno rispondendo al nostro invito di riappropriarsi degli spazi pubblici”, spiega la Brancaccio. Ma per ridare vita a queste strutture diventa fondamentale restituire loro decoro e un programma di manutenzione, al momento ancora su livelli mediocri. Lo sanno bene i ragazzi di Corto Circuito, che dopo aver animato il 1 maggio al Polverificio Borbonico, in queste ore hanno completamente ripulito l’area adiacente il campetto di basket ridipinto dai liceali. “Riprendersi gli spazi di aggregazione significa sporcarsi le mani ma anche saper dare vita vera a quegli spazi, riempiendoli di iniziative e progetti che possano garantire una fruizione continua di quegli spazi. Speriamo di trovare l’appoggio della cittadinanza e soprattutto il confronto delle istituzioni” l’auspicio di Lorenzo Coppa, portavoce del laboratorio studentesco. Nel centro storico invece, ieri sera arte, musica e gastronomia grazie all’ennesimo evento promosso dall’associazione Scapha aps, tra i promotori la consigliera Teresa Cirillo.

Adriano Falanga