Angri. Lato: “Politica locale sempre più lontana dalle periferie” (video)

Angri. Politica locale sempre più lontana dalla comunità delle periferie. Via Orta Longa, Via Corcia, località Avagliana sono aree alluvionali dimenticate

Angri. Lato: “Politica locale sempre più lontana dalle periferie”

Politica locale sempre più lontana dalla comunità delle periferie. Via Orta Longa, Via Corcia, località Avagliana sono aree periferiche alluvionali dimenticate dalla politica locale e anche quella provinciale e regionale. Uno scollamento ormai certificato dalla mancanza concreta d’interventi di mitigazione e di bonifica di queste aree interessate da sempre più frequenti allagamenti. Manca un contatto diretto, la vicinanza ai problemi della comunità dell’amministrazione politica, come afferma Eugenio Lato del movimento civico Fronte Civile – Stay Angri.







Il ponte di Via Marconi

Lato si sofferma anche sull’abbattimento programmato del ponte di via Marconi che secondo le amministrazioni comunali interessate e gli enti sovra comunali rappresenterebbe uno dei fattori critici per gli allagamenti lungo il tratto fluviale tra Angri e San Marzano Sul Sarno. Il corso d’acqua confluente nel Rio Sguazzatorio fu oggetto, qualche anno fa, di una simbolica pulizia proprio nei pressi del ponte Marconi, sul posto proprio gli attivisti di Fronte Civile – Stay Angri, armati di attrezzi per la pulizia. liberarono il tratto dalla plastica e altri rifiuti che facevano da tappo al flusso delle acque.

Il servizio è di Maria Paola Iovino