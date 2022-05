Nocera Inferiore. Al Diana una traga in ricordo di Elia Pirollo

Domani mercoledì 18 maggio alle ore 10:30 presso il Teatro comunale Diana, il sindaco e l’Amministrazione comunale apporranno una targa commemorativa di intitolazione del foyer del Teatro alla memoria di Elia Pirollo, storico dipendente comunale e da sempre anima della cultura teatrale e dello spettacolo cittadina.







Ricordo indelebile

“È un segno visibile e concreto, come tanti altri lasciati nel corso di questi anni, in memoria dei protagonisti di questa città in luoghi simbolo” dichiara il sindaco Manlio Torquato. “Così è stato per la biblioteca comunale a Raffaele Pucci, il Palazzetto dello Sport a Coscioni, il piazzale antistante il cimitero al generale dei Carabinieri Gennaro Niglio, quello dell’ospedale al personale sanitario morto nella frana di Sarno, Marino e Battipaglia ed ancora, con la targa commemorativa a Domenico Rea, lo scorso settembre, nei luoghi in cui Ha abitato. Una comunità si riconosce soprattutto negli uomini che l’hanno rappresentata” conclude Torquato.