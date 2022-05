Nocera Inferiore. Rotatoria di via Atzori. Saranno apportate delle modifiche al progetto cosi come contenuto nella determina

Nocera Inferiore. Realizzazione rotatoria di via Atzori, alcune modifiche

Rotatoria di via Atzori. Saranno apportate delle modifiche al progetto cosi come contenuto nella determina del settore Lavori Pubblici che prevede appunto un “intervento di miglioramento e di adeguamento della viabilità di collegamento con l’autostrada tre e la città”.

Le varianti

Fondamentalmente le modifiche interesseranno la risistemazione dei posti auto del parcheggio lo spostamento della fermata dell’autobus previsto all’interno dell’area dello svincolo. Miglioramenti che dovrebbero consentire di alleggerire ulteriormente il carico di flusso veicolare che aumenta in maniera sensibile negli orari di punta. La proposta di revisione giunge dopo le verifiche svolte sulle infrastrutture nell’ambito delle attività per la redazione l’approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile. Per il finanziamento dell’opera sarebbe stato sbloccato il decreto Regionale.

L’appalto

L’amministrazione comunale ha già appaltato i lavori a realizzare la rotatoria che sarà realizzata da un’impresa di Sarno. Il tempo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera è di 173 giorni. La notizia è stata riportata dal quotidiano “La Città”.