Pagani. Assunzioni Sam. Accesso agli atti chiesto da Calce e Sessa

Assunzioni Sam. Accesso agli atti chiesto dai consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.















“Nonostante le 19 assunzioni effettuate da Sam a fronte delle 14 delle cooperative degli anni scorsi, nonostante i proclami dell’amministrazione che aveva annunciato una vera e propria svolta, la città di Pagani continua a versare nel degrado assoluto: raccolta a singhiozzo, raccolta differenziata inesistente, mancanza di diserbo e incuria in ogni angolo. Proprio per questo abbiamo provveduto a inoltrare istanza di accesso agli atti per capire le modalità di assunzione e per sapere se tutti coloro che sono stati assunti abbiano i requisiti richiesti dal bando (a partire dall’esperienza nel settore ambientale)” si legge nella nota di Calce e Sessa.