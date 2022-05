Pagani. Per il polo Oncologico previsti 18 milioni di euro di investimenti. L’ASL Salerno è impegnata per il definitivo rilancio del polo di eccellenza

Pagani. Nuovi investimenti per il polo Oncologico del Tortora

Per il polo Oncologico previsti 18 milioni di euro di investimenti. L’ASL Salerno è impegnata per il definitivo rilancio del polo di eccellenza in campo oncologico della struttura sanitaria paganese. Previsti i lavori per la radioterapia, che consentirà di completare l’offerta per la diagnosi e la cura dei tumori.







Nuovi ambulatori

È prevista anche l’attivazione dei nuovi ambulatori per la diagnosi genomica. Il centro ospedaliero onco ematologico interessa anche gli ospedali di Nocera Inferiore e Pagani è stato riconosciuto anche come riferimento per il trapianto di midollo di cellule staminali emopoietiche. La struttura fa parte della rete regionale. Lo riporta il quotidiano “La Città”.