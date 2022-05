Scafati. Parcheggi: convenzione scaduta, caos riscossioni

E’ polemica sul mancato rinnovo della convenzione per la gestione della sosta a pagamento. Affidata all’Acse dalla commissione straordinaria, la convenzione è scaduta ad ottobre 2021, alla quale è seguita una proroga di due mesi. Da gennaio il servizio è di fatto “ritornato” al Comune di Scafati, o meglio alla Polizia Municipale, ma ufficialmente mancano atti che vanno in questa direzione. Sono tanti i quesiti da sciogliere, e sui quali è stata depositata una interrogazione dal consigliere di minoranza Michele Grimaldi. Su tutti una domanda: chi incassa i proventi dei parcometri? Essendo i dispositivi di proprietà dell’Acse, ed essendo questi regolarmente in funzione, chi è che provvede al loro svuotamento, e soprattutto, a chi vanno i proventi e con quale modalità? Domande di non poco conto, alle quali in questi giorni l’amministrazione sta cercando di trovare una soluzione. L’Acse potrebbe “rimborsare” Palazzo Mayer girandogli l’incasso, e dal canto suo il Comune stipulare una convenzione per il solo “scassettamento” dei parcometri, perché di fatto, questo è un servizio che rientra nella convenzione per la gestione della sosta. Va chiarito che ad essere scaduta è la convenzione, non il servizio, e neanche il piano di sosta, che restano regolarmente in vigore. Per il cittadino cambia che l’ausiliario del traffico non può contestare la mancata esibizione del grattino, e questo favorisce ovviamente l’evasione. Una circostanza che va pesantemente a incidere sulle entrate del Comune, alle prese con il rientro del disavanzo del 2017. Del resto, è lo stesso amministratore unico Giovanni Marra che nella relazione al Bilancio 2020 già comunicava al socio unico le difficoltà nella gestione del servizio, evidenziando il calo degli incassi, che non sarebbero più bastati a garantire neanche il costo del personale. A convenzione scaduta, restando in piedi il servizio, tecnicamente dovrebbe essere la Polizia Municipale ad effettuare le multe per il mancato pagamento della sosta, ma è più facile a dirsi che a farsi, avendo personale risicato. Questo penalizza gli incassi e Palazzo Mayer è in forte ritardo sia nel nuovo piano parcheggi che nel garantire la continuità del servizio. “Essendo una interrogazione non posso anticipare la risposta, che sarà data in Consiglio Comunale – risponde l’assessore ai parcheggi Camillo Auricchio – certo è che è volontà politica di riaffidare il servizio all’Acse con almeno 7 unità operative ed avere un progetto adeguato a tutte le nuove normative e regolamentazioni”. Non chiarisce però come vengono gestiti i parcometri, e soprattutto, Grimaldi ha presentato una interrogazione scritta, non orale, e quindi non dovrebbe passare per il Consiglio Comunale.

Adriano Falanga