Scafati. Tentata rapina ad una gioielleria in via Corso Nazionale, commessa ferita

Un colpo premeditato e armato, Scafati trema ancora dopo la rapina avvenuta questo primo pomeriggio all’interno della gioielleria “Goldway” di via Corso Nazionale. Un atto criminale studiato a puntino ma che poteva finire decisamente peggio vista la reazione della commessa, che ha di fatto sventato il furto delle vetrine. Intorno le tredici e trenta, una commessa dell’esercizio commerciale si accingeva come solito alla riapertura dell’attività per iniziare il turno pomeridiano. Nascosto in un vicolo spunta un uomo incappucciato e con in mano una pistola, non si sa se giocattolo o vera, e minaccia la donna. Entrati ladro ed ostaggio all’interno del locale, l’uomo ha provato in un primo momento a sfondare le vetrine, ma è stato tradito dalla reazione della commessa, che ha provato prima a scacciare il criminale, facendo poi partire l’allarme. A questo punto inizia un momento di colluttazione che si conclude con la fuga dell’uomo, spaventato dall’allarme partito, non prima però di rendersi protagonista di alcune ferite da rissa non gravi sul corpo della donna. Sul luogo sono giunti in maniera tempestiva gli agenti della Tenenza dei Carabinieri coordinati dal Tenente Gennaro Vitolo, che hanno sin da subito raccolto denuncia e iniziato le indagini, sperando nell’individuazione dell’uomo attraverso il sistema di videosorveglianza presente sulle strade. La commessa, sotto shock, è stata poi assistita da un nucleo di pronto soccorso per le verifiche del caso.