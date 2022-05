Angri. Cinque milioni per il Parco Urbano di Via Campia (video)

Angri supera la fase del Milestone del Pnrr per la realizzazione del “Parco dell’accoglienza” in località Via Campia - Paludicella

Angri supera la fase del Milestone del Pnrr per la realizzazione del “Parco dell’accoglienza” in località Via Campia – Paludicella. La realizzazione del parco è un’importante occasione di rilancio urbanistico per la città di Angri ma anche quella della vicina Sant’Antonio Abate. Il DPCM del 21 gennaio 2021, prevede complessivamente 8,5 miliardi di euro, che dal 2021 al 2034 saranno destinati esclusivamente alla manutenzione e al riuso di aree ed edifici pubblici, agli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e alla mobilità sostenibile.







Il progetto

Angri nell’ambito del progetto “rigenerazione urbana” ha presentato un progetto di 4 milioni e 992 mila per la realizzazione del “Parco dell’accoglienza” che sarebbe realizzato nella zona di confine tra i comuni di Angri e Sant’Antonio Abate, nei pressi della nuova diramazione autostradale tra le Via Campia e Via Paludicelle. L’area che accoglierà il parco urbano verrebbe suddivisa in diverse sezioni con 3000 mq riservati alle attrezzature sportive, 1000 mq a dog park, 2060 mq playground e 4100 mq piantumazioni con epicentro una piazza. I due accessi al Parco verrebbero realizzati da via Paludicella e da via Campia.

Il servizio è di Aldo Severino