Pagani. Polizia locale: tolleranza zero contro la sosta selvaggia

Sosta selvaggia e abusivismo commerciale: è tolleranza zero. Il nuovo comandante della polizia locale, Lucio D’Apolito, ha attuato serrati controlli nei confronti soprattutto dell’abusivismo commerciale ovvero tavolini e sedie posizionate sui marciapiedi e sul controllo dei veicoli parcheggiati frequenti in sosta vietata. Un’azione che posta la polizia locale a elevare dalle 40 alle 80 multe al giorno, come scrive il quotidiano “La Città”.







L’impulso del sindaco De Prisco

Uno stato di cose per il quale il sindaco De Prisco aveva chiesto al comandante d’intervenire, con la risposta immediata dell’ufficiale dei caschi bianchi. Massima attenzione ricolta anche alla sosta selvaggia sulla statale 18 dove frequente ci sono auto ferme in doppia fila limitando il passaggio dei pedoni. La polizia locale sta si sta anche occupando dei tabelloni pubblicitari lungo la rete stradale cittadina. Molti sono abusivi come sarebbe emerso da un censimento, mentre altri contravvengono al codice della strada. C’è l’impegno dei caschi bianchi a controllare il territorio anche mediante il sistema di videosorveglianza ed eventualmente applicare altre sanzioni. La linea del comandante D’Apolito è stata avallata anche dall’assessore delegato Veronica Russo e da tutta la maggioranza.