Pompei. CIS 73 milioni per la cultura,

Nel CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” sono stati investiti 73 milioni di euro per 14 interventi strategici di rilancio dei siti culturali. A Pompei sarà sperimentato un modello innovativo di rilancio culturale e territoriale. Questo in sintesi l’intervento del sotto segretario alla Cultura Lucia Borgonzoni il 17 maggio 2022, presso la Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, dal Tavolo Istituzionale CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli” in occasione della firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo. Nell’ambito del Programma generale del CIS del valore di circa 300 milioni di euro, sono 14 gli interventi finanziati dal Ministero della Cultura per un importo complessivo pari a circa 73 milioni di euro.

I progetti riguardano il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) del MIC e al Grande Progetto beni culturali (BBCC). Gli interventi, prevedono il restauro, la messa in sicurezza, oltre che la riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale di siti eccezionali di forte interesse culturale, quali quelli di Pompei e di Ercolano e di altri importanti attrattori della Buffer zone strategici per i territori di riferimento come la reggia di Portici, la reggia di Quisisana, il sito di Oplontis, lo Spolettificio di Torre Annunziata.

«L’investimento di 73 milioni di euro previsto dal Ministero della Cultura si inserisce nel più ampio Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli” presentato oggi per il rilancio di Pompei e delle aree limitrofe. Questi fondi si sommano ai 194 milioni di euro finora stanziati dal Dicastero del Collegio Romano (nel complesso, ben 267 milioni). Pompei non è solo modello di gestione e valorizzazione di un sito archeologico che dialoga con i territori circostanti – un esempio per le politiche di rilancio culturale del nostro Paese – ma rappresenta anche un modello innovativo di monitoraggio e tutela dei beni culturali attraverso l’applicazione delle più avanzate tecnologie satellitari, come quelle utilizzate dal sistema SMART@Pompei». Ad affermarlo è il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni al Parco Archeologico di Pompei per la sottoscrizione del CIS “Vesuvio-Pompei-Napoli”. Presente il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, presidente del Tavolo Istituzionale.

Il responsabile Unico dell’attuazione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi MIC sarà il Direttore Generale del Grande Progetto Pompei – Unità Grande Pompei, Giovanni Di Blasio.

ECCO I 14 INTERVENTI PROMOSSI DAL MINISTERO DELLA CULTURA

1. Parco Archeologico di Pompei

Riallestimento del deposito archeologico dei Granai del Foro per il potenziamento della sua fruizione (975.000€);

2. Parco Archeologico di Pompei

Ulteriori accessi all’Area Archeologica e creazione di nuovi percorsi Insula Occidentalis in Pompei (4.867.750€);

3. Parco Archeologico di Pompei

Interventi necessari alla messa in sicurezza e al consolidamento e al restauro del fronte dell’Insula Meridionalis di Pompei, nella Regio VIII, insule 1 e 2 (32.182.250€);

4. Parco Archeologico di Ercolano

Area archeologica di Ercolano (9.750.000€ );

5. Soprintendenza Area Metropolitana Napoli

Restauro scalone monumentale ingresso Reggia di Portici (1.800.000€);

6. Parco Archeologico di Pompei

Restauro, valorizzazione e adeguamento funzionale del compendio demaniale denominato Spolettificio dell’Esercito (ex Real Fabbrica d’Armi) e del sito archeologico di Oplontis. Lotto 1 – Galleria Fuga (10.786.776€);

7. Parco Archeologico di Pompei

Restauro, valorizzazione e adeguamento funzionale del compendio demaniale denominato Spolettificio dell’Esercito (ex Real Fabbrica d’Armi) e del sito archeologico di Oplontis. Lotto 2 – Falegnameria e depositi accessibili (3.047.659€);

8. Unità Grande Pompei

Lavori per la valorizzazione dell’Antica Spiaggia degli scavi di Ercolano ed il ricongiungimento alla visita della Villa dei Papiri negli scavi nuovi (3.437.480€);

9. Unità Grande Pompei

Restauro del patrimonio strategico comunale: Palazzo Farnese – Facciate – Copertura. Messa in sicurezza – Lotto 1 Comune di Castellammare di Stabia (451.633€);

10. Unità Grande Pompei

Riqualificazione del fabbricato Comunale denominato “Casa Casella” per la realizzazione del Museo del Vino (Comune di Trecase) (879.756€);

11. Unità Grande Pompei

Recupero e valorizzazione della Reggia e del parco borbonico di Quisisana in Castellammare di Stabia – Lavori di restauro e consolidamento della Colombaia (761.065€);

12. Unità Grande Pompei

Ridisegno ed organizzazione funzionale della Darsena con destinazione a superficie mista di parcheggio e area di svago (Comune di Torre Annunziata) (552.418€);

13. Unità Grande Pompei. Lavori di completamento passeggiata Archeologica (Comune di Boscoreale) (1.200.026€);

14. Unità Grande Pompei. SMARTLAND@POMPEI – Open data per il sistema turistico culturale integrato (2.600.000€).