Pompei. Il Parco archeologico al terzo posto tra i più visitati

Una recente statistica del Giornale dell’Arte sui musei e siti culturali più visitati in Italia pone Pompei al terzo posto. Tutto sommato è una conferma anzi le cose negli anni precedenti sono andate ancora meglio per il sito archeologico vesuviano che è sempre entrato in competizione per il primo posto. In questa classifica viene messa in evidenza la forte attrazione turistica Campania che oltre ad avere il Parco archeologico di Pompei in terza posizione ha piazzato anche la Reggia di Caserta al quinto posto. La classifica è relativa al 2021. anno di ripartenza dopo la pandemia in cui i siti culturali hanno beneficiato delle riaperture.









Lo scenario attuale

Il nuovo scenario pone la Galleria degli Uffizi al primo posto con 1.721.637 ingressi, al secondo il Colosseo con 1.633.436 visite, quindi è il turno del Parco archeologico di Pompei con 400mila visitatori in più rispetto al 2020. Vale a dire 1.037.766 ingressi. Prima della Reggia di Caserta è la Galleria dell’Accademia di Firenze con 446.320 ingressi, mentre la Reggia Vanvitelliana ne raccoglie 346.468.

Mario Cardone