Scafati. Farmacie, ancora un decreto ingiuntivo: sfiora i 3,5 milioni il debito scafatese

Nuovo decreto ingiuntivo del Consorzio Farmaceutico Intercomunale notificato a Palazzo Mayer. Questa volta l’ente salernitano, dopo il precedente decreto da 1,9 milioni di euro, ha chiesto all’ex socio scafatese una cifra che sfiora il milione e mezzo di euro, pari al 50% delle perdite di esercizio registrate a bilancio dal 2018 ad oggi. Una media di circa 500mila euro l’anno che, secondo il Cfi, va ripianata a metà con l’ex socio. Arriva quindi a sfiorare i 3,5 milioni di euro il credito complessivo accumulato dopo che Scafati, per decisione della commissione straordinaria, decise di recedere dal consorzio, in cui era socio di maggioranza detenendo ben cinque farmacie di proprietà. Una rescissione formalizzata nel 2018 e da allora il black out tra i due enti. Da un lato il Cfi che ha continuato a gestire le strutture onde non interrompere il servizio e garantire i lavoratori, dall’altro il Comune di Scafati, restato sordo alle richieste di rilevare e gestire in autonomia le sue cinque farmacie. Non solo, la gestione è proseguita in assenza di qualsivoglia convenzione tra i due enti, e ratificata in consiglio comunale. A frenare Palazzo Mayer la decisione di vendere le farmacie, in quanto la loro alienazione è iscritta nel piano di rientro e considerata, come hanno recentemente scritto i revisori dei conti nella relazione al rendiconto 2021, come “unico mezzo per evitare il dissesto”. Vale oltre 7,5 milioni di euro il bando già pronto ma non ancora pubblicato. Prima un ritardo di quattro anni, poi lo stop dovuto all’attuale contenzioso, che potrebbe scoraggiare eventuali acquirenti in fase di vendita. L’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati ha già dato mandato al legale salernitano Lorenzo Lentini di ricorrere contro il primo decreto da 1,9 milioni di euro, quale ristoro per la rescissione e certamente seguirà identica decisione per l’ultimo da 1,5 milioni, per le perdite di esercizio. Un incarico da oltre ventimila euro. “La recessione voluta dalla commissione straordinaria ha lasciato di fatto la gestione delle farmacie allo stesso Consorzio, senza una necessaria regolamentazione dei rapporti tra i due enti – spiega Mario Santocchio, Presidente del Consiglio Comunale – questo ha aperto un articolato e complesso contenzioso alla cui soluzione l’attuale amministrazione ha messo mano”. Una richiesta di accordo bonario da un milione di euro, a saldo di ogni pretesa presente e futura, non ha avuto ancora riscontro dal Cfi, che di contro insiste per il recupero dei quasi 3,5 milioni di euro iscritti a bilancio come “crediti verso il Comune di Scafati”. Più passa il tempo, più si complica la vendita delle farmacie e purtroppo più cresce il potenziale debito accumulato dal Comune di Scafati.

Adriano Falanga