Angri. La scuola ricorda la figura di Don Enrico Smaldone (video)

Un concorso per omaggiare la figura del servo di Dio Don Enrico Smaldone, pregando affinché la Diocesi e la comunità si prodighi per la sua beatificazione

Angri. La scuola ricorda la figura di Don Enrico Smaldone

Un concorso per omaggiare e ricordare la figura del servo di Dio Don Enrico Smaldone, pregando affinché la Diocesi e la comunità tutta si attivi per la sua beatificazione. La Cittadella Don Enrico di Angri ha ospitato l’evento dedicato agli alunni delle scuole della città che hanno omaggiato la memoria e l’esempio di Don Enrico che proprio in quel luogo aveva fatto vivere la sua “Città dei Ragazzi”. A promuovere l’evento è stato il comitato dedicato alla figura di Don Enrico Smaldone.













La figura di Don Enrico

“Il nostro gruppo si dà l’obiettivo di diffondere quanto più possibile la figura di Don Enrico e promuovendo attraverso la preghiera la sua anima a santità” spiega Michele Pontecorvo del comitato Don Enrico Smaldone, che alcuni membri hanno avuto la possibilità di conoscere vista la sua attività sacerdotale negli anni 50 e 60 del secolo scorso:” E’ stata una persona magnifica, di un altro livello. Ha organizzato una comunità di ragazzi e di fedeli all’interno degli spazi dell’istituto che oggi ci ospita, e la dirigeva con estremo amore rappresentando al meglio la parola del Vangelo e di Dio”.









Verso la beatificazione

Sul sito della Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno Don Enrico Smaldone viene indicato come Testimone, e finché esisteranno realtà dedicate l’opzione santità non sarà mai da escludere, anche se i membri del comitato sperano con ironia: ”Che succeda da vivi e non da morti”.

