Angri. La stagione delle fughe: lascia la segretaria generale Inserra.

È durata meno di cinque mesi l’esperienza come segreteria generale dell’ente di Maria Ausilia Inserra la neo segretaria generale dell’ente. La dirigente pare stia lasciando palazzo di città dopo la breve esperienza alla guida della segretaria generale. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato all’avvicendamento della Inserra che fu scelta dal sindaco Cosimo Ferraioli. La dirigente è stata già segretario generale del comune di Gragnano, suo luogo di origine, dove è stata nominata nel 2018, era stata reclutata in convenzione.









Fuga dal Comune

Questo è l’ennesimo avvicendamento alla guida della segreteria dopo le improvvise dimissioni del segretario Pasquale Marrazzo, avvenute lo scorso gennaio. È fin troppo chiaro che la macchina comunale non sia perfettamente funzionante e che ci sia necessità di una revisione anche tra gli stessi dirigenti di settore, molti dei quali aspettano una riconferma proprio dal sindaco che ora deve scegliere la possibile “sostituita” della Inserra.