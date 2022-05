Gori. Nuovi interventi per il disinquinamento del fiume Sarno

Agro. Nuovi interventi per il disinquinamento del fiume Sarno. Consegnati i lavori di Gori per il risanamento dei collettori

Nuovi interventi per il disinquinamento del fiume Sarno. Consegnati i lavori di Gori per il risanamento dei collettori a servizio dei comuni di Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano Sul Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino.

L’impegno di Gori

Prosegue l’impegno di Gori per il disinquinamento del fiume Sarno, scandito da un vasto e articolato piano di interventi volti al progressivo superamento dell’emergenza ambientale che interessa il nostro corso d’acqua. Proprio a tal fine sono stati consegnati i lavori per il risanamento dei collettori a servizio dei comuni di Angri, Corbara, Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino. Lunedì pomeriggio, la firma del verbale da parte del Direttore dei Lavori, geometra Paolo Maria Esposito, del Responsabile del Procedimento, ingegnere Vincenzo Limmatola, e del rappresentante del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (EKSO e FAMIRA) aggiudicatario dell’intervento. L’opera, di cui Gori è soggetto attuatore, è stata finanziata dalla Regione Campania per due milioni di euro, sarà ultimata entro maggio 2023, e si inserisce nell’ambito del programma di interventi Energie per il Sarno, frutto della sinergia tra Regione Campania, Ente Idrico Campano e Gori.











Adeguamento funzionale

Il progetto prevede l’adeguamento funzionale dei collettori di grande diametro realizzati nei comuni del Medio Sarno afferenti al depuratore di Angri, la cui principale problematica è legata all’infiltrazione di acque di falda. Saranno messe in campo, inoltre, tutte le attività necessarie alla messa in esercizio di alcuni tratti di condotta e alla rifunzionalizzazione di infrastrutture d’importanza strategica presenti sulla rete, con l’obiettivo di compiere un altro, decisivo, passo in avanti per la riqualificazione del bacino idrografico del fiume Sarno.