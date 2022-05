I Comuni di Pagani e Sarno sostengono le famiglie attraverso l’erogazione di un contributo a quota variabile per il pagamento tassa TARI

Pagani e Sarno. Agro Solidale: agevolazioni pagamento tributo TARI

I Comuni di Pagani e Sarno sostengono le famiglie attraverso l’erogazione di un contributo a quota variabile per il pagamento della tassa dei rifiuti. Il contributo, pari all’ aumento tariffario viene erogato attraverso avviso pubblico pubblicato dall’azienda consortile Agro Solidale.

Qui il link dell’avviso pubblico: https://bit.ly/3PtdAK9

Il contributo sarà riconosciuto ai cittadini, nei limiti delle risorse disponibili, privilegiando i redditi ISEE più bassi, alle seguenti condizioni. La domanda di ammissione deve essere presentata esclusivamente on line, entro e non oltre il 17 giugno 2022, attraverso l’Area riservata del portale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” (previa registrazione) seguendo il percorso: www.agrosolidale.it – Area riservata.

Al termine della compilazione è necessario VALIDARE la domanda premendo il tasto “INVIA DOMANDA” ed assicurarsi che la stessa sia posta nello stato “Inviata”. Si ricorda che la domanda dovrà essere firmata, pena l’esclusione.

Per modificare la domanda, entro i termini previsti dall’Avviso, in caso di errori e/o omissioni, occorre inserire una nuova domanda che sostituirà la domanda precedente.

Al termine della procedura, il sistema invia e-mail di conferma con allegata la ricevuta di consegna, riportante il Codice della domanda, indispensabile per verificare la posizione in graduatoria.

Si ricorda che la documentazione da allegare alla domanda online deve essere esclusivamente, a pena di esclusione, in formato .pdf o .jpg.

Le richieste on line non correttamente compilate e/o prive degli allegati richiesti non saranno ritenute idonee e, pertanto verranno escluse.