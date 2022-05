Pompei. CIS le critiche dell’opposizione i proclami non sono seguiti dai fatti

Il giorno dopo la firma del contratto istituzionale di sviluppo sono arrivate le critiche di quattro liste civiche (Pompei futuro, I pompeiani, Smart Pompei e Rinascimento pompeiano) contro la maggioranza politica guidata dal Carmine Lo Sapio che amministra Pompei. Il sindaco del centro Mariano è stato apertamente accusato nel loro comunicato odierno di fare ogni giorno proclami a cui non seguono successivamente i fatti. “A scadenza giornaliera, infatti, Lo Sapio pubblica sulla pagina ufficiale del Comune, e non solo, articoli che esaltano i successi amministrativi della sua squadra di governo, ma soprattutto riportano notizie di fondi governativi o regionali che arriverebbero a favore di Pompei. Al contrario le notizie ufficiali non fanno altro che smentirlo, anzi, smascherano le continue bugie che racconta ai pompeiani.













Il caso

Il caso più eclatante, in tal senso, è il CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”) sottoscritto nella giornata di ieri all’interno del Parco archeologico Pompei”. Lamentano gli esponenti delle quattro formazioni civiche pompeiane facendo presente che la città di Pompei è stata completamente tagliata fuori dalla pioggia di finanziamenti che invece permetterà ad altri centri dello stesso territorio di risollevare l’economia locale depressa dopo gli anni di pandemia Covid 19. In verità voci di dissenso (non organizzate) sono arrivate da vari ambiti della società civile e probabilmente si formalizzeranno in comunicati e/o interviste nei prossimi giorni. A noi preme far presente le rimostranze che arrivano dalle periferie di Pompei a Sud del fiume Sarno che lamentano il mancato finanziamento della ristrutturazione e consolidamento della via Ripuaria, strada costruita dai Borboni ed ora oggettivamente inadeguata a sostenere le centinaia di tonnellate di peso dei mezzi commerciali che la attraversano ogni giorno, collegando il territorio vesuviano-stabiese con l’agro nocerino-sarnese, unica alternativa alla dorsale che attraversa il perimetro meridionale degli Scavi di Pompei e penetra successivamente nel centro cittadino. In poche parole rinsaldare la Ripuaria comporta anche lo sfoltimento parziale del traffico sull’unica dorsale che conduce al Parco Archeologico di Pompei. Obiettivo che dovrebbe essere primario per l’Unità Grande Pompei.