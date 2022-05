Pompei. Un centro estetico nel nome di Maria

È stato inaugurato ieri, in via Armando Diaz, a Pompei, il Centro estetico “Aphrodite”. Vi lavoreranno alcune ragazze che si sono formate col progetto “Un mestiere per il futuro”, voluto quattro anni fa dalla Prelatura di Pompei per l’accompagnamento sociale e formativo dei ragazzi a rischio. L’iniziativa é stata finanziata con i fondi dell’8xmille assegnati dalla Caritas nazionale italiana alla Caritas diocesana di Pompei.

«Esprimo grande soddisfazione per questo traguardo – ha detto l’Arcivescovo della Città mariana, Monsignor Tommaso Caputo – raggiunto grazie alla collaborazione di tante persone che, insieme e in modo del tutto gratuito, hanno reso possibile quello che, inizialmente, sembrava di difficile realizzazione. Non sono mancate difficoltà e ostacoli da superare. Buon lavoro alle ragazze che opereranno in questo bel salone. Metteranno a frutto quello che hanno imparato nei corsi del progetto “Un mestiere per il futuro” e non mi riferisco solo alle tecniche del loro mestiere, ma anche al modo di lavorare insieme, in armonia, o all’amore per il prossimo. Chi verrà qui ne uscirà contento anche per il clima di collaborazione e serenità che vi si respira».