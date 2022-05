Scafati. L’amministrazione premia lo stilista Scognamiglio (video)

Scafati. L'amministrazione premia lo stilista Scognamiglio. Una targa di onorificenza per un’eccellenza cresciuta in città per conquistare il mondo della moda

Una targa di onorificenza per un’eccellenza cresciuta a Scafati per conquistare il mondo della moda. Il Sindaco Cristoforo Salvati ha insignito con una targa il noto stilista scafatese Francesco Scognamiglio, come attestato di stima e di gratitudine nei confronti di un cittadino che dona lustro alla città di Scafati in tutto il mondo.









Il riconoscimento

Lo stilista era stato già premiato dal Comune di Pompei, città natale dell’artista di moda che ha vissuto la propria gioventù nella città mariana. Classe 1975, Scognamiglio è una figura affermata del settore, vestendo al Festival di Sanremo le star dello spettacolo tra le quali Ornella Muti ma anche tante top model e pop star che negli ultimi anni hanno indossato i suoi prestigiosi capi.

