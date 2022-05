Scafati. Nuova frattura in maggioranza, scintille in Consiglio Comunale

Arriva la nuova frattura nella maggioranza di Cristoforo Salvati. Rispettando le previsioni della vigilia, la coalizione vota contro un emendamento presentato dai loro colleghi Laura Semplice e Antonio Carotenuto. L’argomento è squisitamente tecnico, ma è dai presupposti che si evince il dato politico, considerate le vicende accadute prima del Consiglio Comunale di martedì sera. Sullo sfondo l’approvazione per l’aggiornamento Istat e la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione. Fin dalle discussioni nelle commissioni consiliari la Semplice aveva espresso perplessità su alcuni punti del regolamento, in particolare chiedeva l’abolizione della garanzia fidejussoria per i beneficiari di rateizzazione. Secondo l’esponente ex Lega, oggi con Carotenuto in “Noi per Scafati”, tale clausola poteva escludere soggetti economicamente svantaggiati, mentre il responsabile dell’ufficio Urbanistica, l’architetto Lucido De Gregorio, aveva dato parere negativo, in quanto (la sua tesi) si andava contro le normative vigenti. Le scintille c’erano state già in commissione e hanno fatto da apripista a quanto accaduto in Assise. Lunedi i due consiglieri non hanno preso parte al vertice di maggioranza pre consiglio, salvo poi la mattina dopo, ribadire al Sindaco la loro proposta. A nulla sono serviti i tentativi di Salvati di farli desistere. In Consiglio, al momento del voto, la Semplice preannuncerà comunque il loro emendamento, che come da precedente copione, sarà bocciato dal responsabile di settore, presente in aula. A nulla servirà una pausa di dieci minuti trasformata in riunione di maggioranza, Semplice e Carotenuto vogliono il voto. L’emendamento riceverà i loro due soli voti a favore. Palese il dissenso sul volto dei due, in particolare della Semplice, che polemizzando contro il Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio per presunte irregolarità nella trasmissione degli atti ai consiglieri, lascerà la seduta protestando vivamente. “L’emendamento è stato presentato non perché avessi la certezza della sua approvazione, ma, ritenendolo equo e legittimo, per invitare il consesso comunale a ragionare ed a decidere sulla questione, che era ed è eminentemente una questione politica. La votazione, come tutte, resta alla sensibilità del singolo consigliere, prendo atto della mancata approvazione della proposta e soprattutto dell’assenza di dibattito sul punto”, dirà a margine Laura Semplice. La stessa che a nome del suo gruppo ha chiesto la presidenza del Consiglio, dopo che non le è riuscita la “scalata” al vicesindacato, saldamente nelle mani di Serena Porpora, alla quale è subentrata in Consiglio Comunale.

Adriano Falanga