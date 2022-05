Pompei. Riconoscimenti a Franceschini ed Osanna protagonisti del rilancio della città antica

“Questo è uno dei luoghi più belli del mondo. Un onore ricevere le chiavi della città”. Con queste parole introduttive del suo breve discorso di ringraziamento il Ministro della cultura, Dario Franceschini, ha raccontato il suo impegno politico e istituzionale a favore del famoso Monumento archeologico vesuviano, dopo l’intervento introduttivo del sindaco di Pompei, alla cerimonia ufficiale iniziata nella sala nobile di Palazzo de Fusco verso le ore dieci e trenta di questa mattina (venerdì 20 maggio 2022). In essa sono state consegnate in forma solenne al Ministro della Cultura Franceschini le chiavi della città di Pompei insieme ad un attestato di pubblica onorificenza. Successivamente c’è stata la consegna di una pergamena ufficiale di attestazione di cittadinanza italiana al direttore generale dei Musei del Ministero italiano della Cultura, Massimo Osanna. “Pompei è diventato un modello di riscatto a cui ha guardato il mondo. Adesso bisogna ottenere che i turisti arrivati qui ci restino alcuni giorni. Bisognerà produrre ricchezza per questa terra con strutture di accoglienza adeguate al numero fin troppo grande di visitatori che arriverà qui nei prossimi anni” E’ questo, in sintesi, il senso dell’intervento di Franceschini. Commosso Osanna nel suo intervento di ringraziamento. L’ex deirettore generale del Parco Archeologico nel ricevere la cittadinanza onoraria: “È stato un lavoro di squadra. Sono molto emozionato”. Formali ringraziamenti a tutte le personalità presenti del sindaco di pompei Carmine Lo Sapio che ha promosso l’iniziativa. L’arcivescovo Caputo ha tenuto alla fine un breve intervento in cui ha tracciato la sintesi della fondazione di Pompei da parte di Bartolo Longo e della prosecuzione nei suoi 150 anni di storia della missione di beneficenza a favore dei minori e dei ceti deboli e di testimonianza del sentimento profondo di pace raffigurato sulla facciata del Santuario di Pompei. «Miei cari concittadini, sono lieto di annunciarvi che il 20 maggio, presso la Casa Comunale consegnerò le Chiavi della Città al ministro della Cultura Dario Franceschini e conferirò la cittadinanza onoraria al direttore generale dei musei di Stato Massimo Osanna. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming su Facebook del Comune di Pompei». Aveva fatto sapere.in aqnticipo, sui social il sindaco di Pompei. «Per altissimi meriti civili e culturali conseguiti nella guida del ministero della Cultura, per il sostegno assicurato al Grande progetto Pompei che ha cambiato il volto del sito archeologico e per aver indicato Pompei quale modello di intervento sul patrimonio culturale, individuandola come storia di rinascita e di riscatto» Le motivazioni del riconoscimento al ministro Franceschini. Al Il direttore generale dei musei di Stato, Massimo Osanna il conferimento della cittadinanza onoraria di Pompei «per l’opera di promozione di iniziative culturali ed eventi artistici di rilevanza internazionale che hanno contribuito a rafforzare il legame tra gli Scavi e la città moderna».