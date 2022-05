Sant’Antonio Abate. Tutti in marcia per la legalità

La legalità è presidio fondamentale per la riconquista del territorio. La città, le istituzioni e i cittadini hanno risposto con fermezza al messaggio promosso da “Terra Nostra” affinché il territorio possa essere libero da ogni forma d’illegalità. La “Passeggiata della legalità” è stato un lungo e variopinto corteo che si è snodato lungo le strade cittadine con un unico forte messaggio: manifestare contro il racket, l’usura e ogni forma di prepotenza e intimidazione.

Le parole di Abganale

“Durante il tragitto abbiamo incontrato gli esercenti, manifestato loro la nostra disponibilità a interloquire in qualsiasi momento con le Forze dell’Ordine e consegnato alle attività commerciali opuscoli informativi e vetrofanie, simbolo dell’adesione all’iniziativa, affisse con orgoglio alle vetrine. La risposta è stata incredibilmente forte. È stato emozionante, non potete capire quanto. Incrociare gli occhi lucidi delle persone che ripongono speranza e che in questa iniziativa hanno riscontrato un primo grande passo verso azioni ancora più concrete che attueremo per combattere la malavita, per un paese ancora più libero e sereno” ha scritto a mezzo social la sindaca Ilaria Abagnale accompagnata in testa al corteo dalla sua amministrazione.









Il corteo

A supporto dell’iniziativa abatese anche la forte e significativa presenza delle istituzioni territoriali. A dare un forte peso al corteo il Presidente della FAI Antiracket Ercolano, Pasquale Del Prete, Libera Contro le Mafie, le forze dell’ordine, i rappresentanti dell’Osservatorio Permanente sulla Legalità, l’Assessore regionale con delega alla Legalità, Mario Morcone, i sindaci di Ercolano, Ciro Buonajuto, di Gragnano, Nello D’Auria, di Santa Maria la Carità, Giosuè D’Amora e il Prete anticamorra, Don Luigi Merola della Fondazione ‘A Voce d”e Creature a Pompei.













I bambini e le scuole

Massiccia la presenza dei bambini e delle scuole del territorio: il Circolo Didattico “A. De Curtis”, l’I.C. “E. Forzati”, gli studenti dell’I.C. “Mosè Mascolo”, e il Liceo “E. Pascal” interpreti di lettere personali e per la lettura delle toccanti parole che Borsellino ha dedicato all’amico Giovanni Falcone. Significativa la presenza dell’Associazione Teatrale “Io Non Ti Conosco”, che ha interpretato magistralmente “I cento passi” e il monologo di Peppino Impastato. Una parte precipua è stata sottolineata dalla segnante presenza dei simboli: dal violino che ha aperto la manifestazione con il brano “Terra Mia” di Pino Daniele, alla chiusura della compagnia “Daltrocanto”, che ha intonato una canzone dedicata a Tonino Esposito Ferraioli, giovane di Pagani vittima di Mafia. L’allestimento del muro davanti alla casa comunale che, insieme al fiore che nasce da una crepa del cemento, sono stati simboli visivi assoluti.

