Scafati. Gita scolastica finisce in ospedale

Finisce in ospedale la gita scolastica per una ventina di studenti della scuola media di via Martiri D’Ungheria. I ragazzi erano di ritorno dalla classica gita di fine anno, tre giorni presso un villaggio turistico attrezzato di Nova Siri Marina, alle porte di Matera, in Basilicata. Erano partiti in novanta lunedì mattina, tutti di terza media, accompagnati da dieci adulti, tra cui la preside Paola Vigogna. Tre giorni di divertimento, attività sportiva e culturale. Tutto è trascorso in maniera tranquilla, compreso il pranzo di mercoledì, quando subito dopo la comitiva si è rimessa in viaggio. A metà viaggio un ragazzino avverte nausea, vomita. Assistito, si riprenderà. Non passa molto tempo però che pian piano anche altri studenti avvertiranno sintomi simili, qualcuno febbre, altri dolori gastrointestinali, nausea e vomito. E’ a questo punto che la preside intuisce che qualcosa non va, e preoccupata decide di fermare l’autobus in autogrill e allertare i soccorsi. Nell’area di sosta di Sala Consilina, alle porte di Salerno, arriveranno i mezzi di soccorso del 118. Sono una decina i ragazzini che hanno bisogno di assistenza, per tre di loro, visibilmente disidratati, si renderà necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Reidratati e sottoposti agli opportuni accertamenti, solo in serata i tredicenni faranno ritorno a casa. Successivamente un’altra decina di alunni saranno accompagnati dai genitori al pronto soccorso di Nocera Inferiore per accertamenti, una di loro sarà ricoverata, ma le condizioni non sono preoccupanti. In un primo momento si era temuto ad un focolaio Covid, ma al test rapido effettuato dal 118 i tamponi sono risultati essere negativi. Non è chiaro se si sia trattato di un virus intestinale, trasmesso tra loro dato il momento di divertimento e condivisione, oppure di una intossicazione alimentare dovuto al cibo mangiato nella struttura turistica, non propriamente di livello mediocre. “I tre giorni erano passati senza problemi, i ragazzi si erano divertiti, ed erano tutti entusiasti – ricorda la professoressa Vigogna – ovviamente la vicenda va approfondita. Ho presentato un esposto alla tenenza dei carabinieri di Scafati, da parte mia la piena vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie”. Poco più di un mese fa un episodio simile capitò ad una quindicina di ragazzi dell’Iti Pacinotti, di ritorno da uno stage formativo a Vicenza. In quel caso a finire sotto accusa fu l’hotel, grazie alle testimonianze dei ragazzi, che avevano documentato le condizioni di scarsa igiene delle camere e la bassa qualità del cibo offerto. Anche in quel caso scattò la denuncia.

Adriano Falanga