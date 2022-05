Scafati. Salvati contatta il Prefetto: un coordinamento per il fiume Sarno

Si avvicina l’estate, ricominciano le richieste del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati per aumentare i controlli rispetto al fenomeno inquinamento del Fiume Sarno. Una cabina di regia in Prefettura per il coordinamento dei controlli, questa la richiesta del primo cittadino scafatese al Prefetto di Salerno Francesco Russo per provare anche quest’anno a combattere il fenomeno dell’inquinamento colposo del fiume famoso per l’odore nauseabondo estivo. La richiesta è una rivendicazione storica di Salvati, che propone un luogo permanente di confronto tra tantissime istituzioni legate alla vita del Sarno e dei suoi miasmi, dalle forze dell’ordine ai Comuni, passando per enti come le Provincie, l’ARPAC e il Consorzio di Bonifica Integrale. “Bisogna agire adesso per evitare che, con l’arrivo della stagione estiva, il problema delle esalazioni mefitiche del fiume Sarno possa assumere nuovamente le caratteristiche di un’emergenza sanitaria, con tutte le conseguenze connesse.” Spiega Cristoforo Salvati, puntando l’attenzione anche sulle attività più sensibili al fenomeno dell’inquinamento colposo:” Tale fenomeno, riconducibile agli sversamenti abusivi nel fiume Sarno, si sviluppa nel periodo tra luglio e ottobre, in concomitanza con le attività industriali di lavorazione del pomodoro, molto diffuse in tutto il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, e risulta spesso talmente intenso da costringere i cittadini a rinchiudersi in casa ed, in molti casi, a dover ricorrere alle cure ospedaliere. Non possiamo consentire che ciò accada ancora.”. Al centro della lente di ingrandimento ci sono le industrie conserviere, ma nel territorio non esistono solo notizie relative al controllo degli sversamenti. Un importantissimo allaccio fognario infatti è stato portato a termine in via Nuova San Marzano, la strada famosa per gli allagamenti estivi dovuti ad un’immissione esagerata di liquidi nei canali circostanti proprio da parte di alcune aziende dell’area, i quali confluivano tutti all’interno del controfosso destro del Fiume Sarno, resa ormai una cloaca a cielo aperto. Sono stati infatti conclusi i lavori di allacciamento fognario a via Sbruffi in Poggiomarino, che collegato a via Nuova San Marzano potrà alleggerire i volumi di portata delle acque di scarico industriali, mitigando quindi l’effetto tappo che si veniva a creare durante i mesi estivi. I cittadini dell’area esultano con ragione, ma sarà solo l’arrivo dei mesi di produzione industriale a mostrare se l’opera infrastrutturale basterà o avrà bisogno di ulteriori interventi.