Angri. Paura in centro per i continui episodi di microcriminalità: furti, rapine, scippi, borseggi elenco di un vasto campionario criminale

Angri. Mancanza di sicurezza: la città è fuori controllo!

Paura in centro per i continui episodi di microcriminalità: furti, rapine, scippi, borseggi elenco di un vasto campionario criminale. Pochi controlli, ridotti per mancanza di agenti e forze dell’ordine. Una situazione preoccupate e non più controllabile con gli appelli al buon senso e alla precauzione. Per la cronaca sta praticamente diventando impossibile e inutile riportare i singoli episodi.

Sfiducia e mancata denuncia

Molti cittadini sfiduciati hanno anche rinunciato a denunciare gli atti criminosi alle forze dell’ordine ma sfogano le loro paure sui social dove, sempre con più frequenza, raccontano in maniera minuziosa le loro disavventure: dai tentati scippi, alle mancate rapine, alle auto danneggiate dai continui furti alle sopraffazioni di giovanissimi che si aggirano liberamente per le strade cittadine con malsani propositi.









Sosta selvaggia e traffico impazzito

A questi episodi si aggiunge la sosta selvaggia e i chilometrici ingorghi che alimentano tensioni anche tra gli stessi automobilisti spesso costretti a lunghe in coda nel traffico paralizzato. Per attraversare un capo all’altro della città: da Via Nazionale a Via dei Goti addirittura ci si può impiegare dai 30 a i 50 minuti.













Più uomini e più controlli per evitare situazioni di pericolo

Servono più uomini e più controlli per evitare situazioni di pericolo per i cittadini che più volte hanno invocato l’intervento deciso dell’amministrazione comunale in forte difficoltà proprio per mancanza di risposte chiare sulla questione sicurezza. A oggi nonostante sia stata licenziata in consiglio comunale non è ancora stata realizzata l’isola pedonale che diventa un ulteriore problema di sicurezza per la movida di fine settimana.

ReCro