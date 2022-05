Pompei. Il CIS finanzia passeggiata archeologica tra Ville

Il contratto Istituzionale di Sviluppo, firmato il 17 maggio nella Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, ha fatto riemergere progetti urbanistici irrisolti come quello finanziato per un milione e duecentomila euro che riguarda la passeggiata archeologica tra via Settetermini (nel Comune di Boscoreale) e via delle Tombe (nel Comune di Pompei). Si tratta di un percorso che segue il letto del canale Conte di Sarno. Servirà a collegare gli scavi di Pompei, da Villa dei Misteri, con la struttura museale di Villa Regina. I lavori di quel tratto stradale, che all’epoca rientravano nell’iniziativa post terremoto “Piano Napoli”, furono sospesi il 4 novembre 1988 per ordine della Soprintendenza Archeologica di Pompei a seguito del ritrovamento di alcuni resti archeologici lungo il percorso del Canale conte di Sarno.

L’inizativa

Dell’iniziativa s’interessò in seguito l’agenzia Tess Costa del Vesuvio, riprese il progetto ma non lo portò avanti. Attualmente la strada, già in parte realizzata alla fine degli anni 80, nella lunghezza complessiva di circa un chilometro ricade sul territorio dei Comuni di Boscoreale e Pompei (tra i quali fu stipulata una convenzione). Risulta completata nel tratto ricadente nel Comune di Boscoreale e per circa 300 mt nel tratto ricadente nel territorio di Pompei. Il restante percorso per circa 250 mt, dall’area del ritrovamento archeologico fino a via delle Tombe manca della realizzazione della sede stradale e delle infrastrutture impiantistiche pur essendo completa la copertura del canale e il sistema fognario. Il progetto prevede il completamento dell’arteria, la sua pavimentazione e quella del marciapiede, l’impianto di illuminazione e la collocazione di pannelli illustrativi lungo il percorso.