Pompei. In santuario la giornata regionale della misericordia degli istituti penitenziari

Oggi (sabato 21 maggio) si é celebrata in Santuario la V Giornata regionale della misericordia degli Istituti penitenziari della Campania, organizzata dai Cappellani delle carceri regionali in collaborazione con il Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria e il Centro giustizia minorile.

Circa duecento i detenuti che parteciperanno alla Giornata insieme a venticinque sacerdoti, agli agenti di polizia penitenziaria e al personale amministrativo degli istituti. L’accoglienza è avvenuta alle 9 nel piazzale San Giovanni XXIII; alle 9.30 una breve processione fino al Santuario; alle 10.15 la celebrazione della Messa presieduta da Monsignor Pasquale Cascio, Vescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.e delegato alla Pastorale carceraria della Conferenza Episcopale Campana.

Dopo due anni di sospensione, riprende l’appuntamento annuale che vede coinvolto sia il personale degli Istituti penitenziari che i detenuti della nostra regione. Per motivi organizzativi la stessa non si è potuta tenere, come di consuetudine, il sabato precedente la festa della Divina Misericordia ma è slittata a sabato 21 maggio p.v.