Sarno. Ospedale: reparto di ortopedia verso la chiusura (video)

Il reparto di ortopedia dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” verso la chiusura. Non si esce dall’emergenza e cosi affonda un reparto dopo l’altro. Dai tagli ai posti letto, dai ricoveri col contagocce alle barelle occupate per giorni. Restano solo dei medici in ortopedia “Martiri del Villa Malta” di Sarno e il loro è un grande sacrificio per garantire la risposta sanitaria ma impossibile riuscire a programmare soprattutto a dare la risposta per quanto riguarda gli interventi chirurgici e quindi c’è una scadenza al 31 maggio sono sospese le attività chirurgiche.









I sindacati

“Continueranno a essere garantite le attività di pronto soccorso e quelle ambulatoriali” così dichiara Andrea Pastore coordinatore area centro nord per la Cisl FP di Salerno. Purtroppo però sarà attuato il blocco dei ricoveri e degli interventi chirurgici, “spiace dover rilevare – dice il sindacalista – che siano ancora all’inizio del periodo estivo e quindi diventerà ancora più grave la situazione, prendiamo atto che sembrerebbero solo le organizzazioni sindacali a essere allarmate”.













Mancata riorganizzazione

“Manca – ha detto Pietro Antonacchio capo dipartimento sanità pubblica e privata della Cisl FP di Salerno – una seria visione prospettica e una riorganizzazione della filiera sanitaria che garantisca il pieno funzionamento in chiave dipartimentale di tutte le strutture ospedaliere e dei servizi territoriali” Intanto il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ho incontrato il direttore sanitario del “Martiri del Villa Malta” Rocco Calabrese per confrontarsi sulle problematiche della carenza di personale dei reparti dell’emergenza del pronto soccorso che di fatto sta trascinando tutte le divisioni.





Strianese

“Bisogna rafforzare le parti con personale adeguato – dice presente Strianese – sono sicuro che la Regione Campania nella persona del presidente De Luca saprà raccogliere il grido d’allarme dei vari operatori sanitari dell’istituzioni dei cittadini del territorio affinché questa struttura possa essere protetta e soprattutto valorizzata come merita”.

Il servizio è di Rossella Liguori