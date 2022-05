Scafati. La Giunta dice si a 44 assunzioni, ma due assessori votano contro

Via libera dalla Giunta al piano del fabbisogno del personale. Previste ben 44 assunzioni (di cui 4 sono stabilizzazioni) entro l’anno corrente. Bene ma non benissimo, considerato che l’esecutivo registra lo strappo degli assessori Gennaro Avagnano e Raffaele Sicignano, che hanno votato contro. Sullo sfondo del dissenso la loro richiesta, sposata da parte della maggioranza e dagli stessi assessori, di sbloccare anche le progressioni verticali dei dipendenti che hanno maturato i requisiti. Vale a dire premiare chi è in servizio da anni, ma la decisione avrebbe diminuito il personale entrante, considerato che le progressioni interne sottraggono unità da assumere, e l’organico comunale è ridotto al 30% circa di quello previsto. “Quest’Amministrazione sarà ricordata per la sua capacità assunzionale. Oggi centriamo un obiettivo storico – le parole del primo cittadino – La gravissima carenza di personale ci impone di procedere in fretta, per consentire al nostro Ente di poter disporre quanto prima di nuove risorse. Puntiamo a garantire un ricambio generazionale, con l’immissione in servizio di nuovi dipendenti che siano motivati ad acquisire competenze, a crescere nella pubblica amministrazione, a dare supporto al personale attualmente in organico, al quale va il nostro grazie”. Il piano prevede, per l’anno in corso, 36 assunzioni a tempo indeterminato e 8 a tempo determinato (di cui 4 PNRR e 4 Staff Sindaco). Ovviamente la sua esecutività arriverà soltanto con il via libera al bilancio di previsione in Consiglio Comunale. Un voto a questo punto non scontato, considerato che, dato politico alla mano, i consiglieri Paolo Attianese e Antonella Vaccaro (ex dissidenti) dovrebbero votare contro la decisione dei loro due assessori. Ma i due hanno già mostrato di essere capaci di tutto. “Oltre 40 persone – ha aggiunto l’Assessore al Personale, Annunziata Di Lallo – avranno la possibilità di guardare al futuro con serenità e avere finalmente un posto di lavoro. Le graduatorie saranno una possibilità che resterà aperta per i prossimi anni e anche questa sarà un’altra chance che offriremo alla nostra città. In una fase così delicata per il nostro Ente la politica ha il dovere di dare le risposte che Scafati merita e quindi bandire i concorsi per l’intero totale dei nuovi lavoratori che il fabbisogno permette, per non perdere alcuna opportunità”. “Ci saremmo aspettati una maggiore concertazione sul piano del fabbisogno del personale. Ce lo siamo ritrovati in giunta improvvisamente senza averlo potuto visionare nelle sue specificità – spiegano Avagnano e Sicignano – Tutti volevamo e vogliamo le assunzioni, ma ci saremmo aspettati una diversa distribuzione delle posizioni, delle modalità e anche un confronto sulla necessità della valorizzazione delle figure interne”.

Adriano Falanga