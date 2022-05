Pompei. Riprende la tradizione del pellegrinaggio di maggio dell’Azione cattolica

Sabato 28 si riprenderà la tradizione dell’Azione Cattolica di Napoli, in comunione con tutta la Chiesa diocesana, di decicare il pellegrinaggio mariano a piedi a Pompei.

Il pellegrinaggio, ripreso in particolare in questo anno in cui ha preso avvio il XXXI Sinodo della Chiesa di Napoli, diventa segno di una Chiesa che desidera mettersi in cammino, accompagnandosi l’uno con l’altro e tenendo lo sguardo radicato nello sguardo di Dio, per poter andare verso ogni fratello.

La giornata avrà inizio alle 12.30 dalla Basilica di Maria Santissima Del Carmine Maggiore a Napoli, dopo la benedizione dei pellegrini, e si concluderà con la celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, alle 21.30, nel Piazzale San Giovanni XXIII del Santuario di Pompei.