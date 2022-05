Nocera Inferiore. Voto: Lanzetta, Maiorino e Romano si presentano

In pieno corso la campagna elettorale nocerina che sancirà il successore di Manlio Torquato dopo un decennio a capo della città capofila dell’agro. Nella serata di ieri in tre manifestazioni presentazione per gli aspiranti sindaco in diverse zone cittadine hanno erano contenute le loro idee per la città. Tonia Lanzetta, Erminia Maiorino e Antonio Romano hanno avuto occasione di presentare le loro numerose coalizioni.

Maiorino nella Casa del Popolo

Maiorino ha esordito nella Casa del Popolo Cohiba nel centro storico presentando i suoi candidati.









Romano al Diana

Al teatro Diana, sul palco l’ex sindaco Antonio Romano che viene sostenuto da cinque le liste di supporto: In Comune, Insieme per Nocera, Nocera Viva, Movimento Autonomo Nocera Uniti per il Futuro, Fratelli di Nocera. In platea Edmondo Cirielli e Antonio Iannone. Per Romano un “dove eravamo rimasti dieci anni fa”?













La concretezza di Lanzetta

In piazza De Santi Tonia Lanzetta, alla sua prima uscita tra la gente. Centoventi candidati per cinque le liste: Attiva Nocera, Noi con Nocera, Cambiare insieme Nocera, Cittadini al Centro, La Ginestra, tutte di chiara matrice civica. Lanzetta non crea illusioni e dice “inutile raccontare che si realizzeranno progetti che poi, per tanti motivi, resteranno nei cassetti” come riporta “Il Mattino”.