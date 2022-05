Pompei. Beccati due ladri adulti e tre bambini che rubavano per negozi.

Due adulti e tre bambini Rom giravano per i negozi di Pompei rubando oggetti preziosi e capi d’abbigliamento Identificati dai vigili urbani sui filmati del sistema di video sorgeglianza di un negozio di oggettistica e arredamento sono stati riconosciuti e fermati presso la stazione della circumvesuviana di Pompei e consegnati ai carabinieri che li hanno identificati e attendono istruzioni dal Tribunale di Torre Annunziata per sapere se trattenere o denunciare a piede libero gli adulti mentre resta il problema dell’affido dei minori. E’ stato stabilito sulla base della refurtiva che i cinque (due adulti e tre bambini) avevano rubato oggetti preziosi, capi d’abbigliamento e articoli sportivi in 3 negozi di Pomnpei.