Salerno. In gita con scuola su sentiero si sente male, soccorsa 17enne

Soccorso in montagna nel Salernitano per una ragazzina che si è sentita male. Nel primo pomeriggio di ieri, una diciassettenne, in gita con la scuola, percorrendo il Sentiero degli Dei, suggestivo percorso a strapiombo sulla costa di Amalfi, ha avvertito un malore, accasciandosi a terra all’altezza della mattonella 10. Gli insegnanti hanno allertato il 118 che è intervenuto con un’ambulanza. L’equipe sanitaria, percorso il breve tratto di sentiero, ha raggiunto e stabilizzato la ragazza, che pero’ non ce la faceva a proseguire.È intervenuto cosi’ il Soccorso alpino e speleologico della Campania (Cnsas), i cui tecnici l’hanno raggiunta, trasportandola fino all’ambulanza.











Un altro intervento

Un altro intervento si e’ concluso in serata ad Acerno, nel Salernitano, dove è stato messo in salvo un uomo di 68 anni che, andato a pescare in un torrente, e’ scivolato riportando un trauma a una gamba. Sul posto, anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I vigili del fuoco, con il supporto aereo di un elicottero del reparto volo di Pontecagnano, invece, hanno tratto in salvo un escursionista disperso nell’area montana a ridosso del comune di Sicignano degli Alburni. L’uomo è stato individuato dall’elicottero e, poi, recuperato dal personale del nucleo speleo-alpino-fluviale.

