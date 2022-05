Angri. Ecco la nuova segretaria generale è Loredana La Marca

Angri. Già in comune questa mattina la nuova segretaria generale. È Loredana La Marca a sostituire Maria Ausilia Inserra. Durerà?

Angri. C’è la nuova segretaria generale è Loredana La Marca.

Già in comune questa mattina la nuova segretaria generale. È Loredana La Marca a sostituire Maria Ausilia Inserra rimasta a Palazzo di Città solo pochi mesi. Non è ancora chiaro l’inquadramento della neo dirigente salernitana, anche perché dal comune ci sono pochissime comunicazioni e l’attuale sito istituzionale online da pochi giorni non è perfettamente funzionate.









Le nomine dei dirigenti

A giorni dovrebbero inoltre essere rinnovati i decreti di nomina ai dirigenti comunali anche se in maggioranza, da come trapela dai soliti “spifferi” si registrerebbe qualche mugugno sulle riconferme. È un momento delicato per la maggioranza impantanata dello stallo amministrativo che si ripercuote sulla cittadinanza.

ReCro