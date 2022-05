Poggipolini, le migliori viti al titanio per l’automotive

Poggipolini S.p.A., una realtà specializzata nella lavorazione del titanio per l’industria automotive, aeronautica ed aerospaziale.

In particolare, per il settore automotive sono proposte soluzioni per la riduzione del peso fornendo ai clienti viti in titanio, in alternativa a quelle in acciaio (fino alla classe 12.9), per telai, sospensioni, motori, freni, allestimenti interni e carrozzeria anche per vetture Premium.

Alla guida di Michele Poggipolini, l’azienda si dedica alle lavorazioni meccaniche ad altissima precisione producendo componenti critici ricavati dal pieno, da stampato, da forgiato e da Additive Manufacturing, e sistemi di fissaggio strutturali. Dalla progettazione alla fornitura al cliente del prodotto finito, il tutto avvalendosi di macchinari di ultima generazione e processi produttivi certificati ed all’avanguardia. Non a caso la Poggipolini è conosciuta come la Ferrari delle viti.

A farla da padrone è il titanio, materiale leggerissimo, ma dalle altissime prestazioni tecniche, con cui si realizzano viti critiche, vitali e standard, e parti indispensabili per i motori dei bolidi di Formula 1, auto di lusso, aerei, elicotteri, droni e perfino per andare nello spazio. Tra i clienti eccellenti ci sono Ferrari, McLaren Automotive Ltd, Leonardo, Boeing, Safran, Automobili Lamborghini S.p.A., Ducati Motor Holding, Bugatti solo per citarne alcuni.

Qualità, affidabilità, ambizione e visione. Caratteristiche che hanno portato la Poggipolini dov’è ora con tanto potenziale ancora da esprimere. Un’azienda giovane come risorse umane, nonostante sia nata negli anni Cinquanta a San Lazzaro di Savena (BO), con un’età media che non supera i 35 anni.

Dall’accordo con la piattaforma di innovazione GELLIFY è nata Sens-In, startup fortemente tecnologica che investe sulle viti intelligenti, declinando l’intelligenza artificiale nel settore dei fissaggi. I nuovi elementi di fissaggio sono dotati di sensori brevettati ad altissima tecnologia e connettività che li rendono sempre connessi. Saranno impiegati, oltre che nei mercati di Poggipolini anche in nuovi settori fondamentali come le infrastrutture (es. ponti) e la sanità (es. protesi mediche). Una soluzione tecnologica, quindi, che sarà di forte impatto positivo per tutta la comunità.