Sant’Agnello, investita da camion mentre passeggia: donna morta sul colpo

L’incidente

L’incidente è avvenuto a Sant’Agnello, piccolo centro della costa Sorrentina del Napoletano, questa mattina dopo le 8,00. È morta cosi’ una donna di 31 anni. Inutili i soccorsi che sono arrivati sul posto poco dopo. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Anche l’autista del camion, nonostante lo choc, ha cercato di prestare i primi soccorsi alla donna. I carabinieri e la polizia hanno immediatamente transennato l’area in attesa dell’arrivo del magistrato. Indagini e rilievi in corso.

