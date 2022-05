Scafati. Ok a Consortile e arrivano fondi per Palazzo Mayer (video)

Scafati. In Consiglio ok ad azienda consortile “Comunità Sensibile” e arrivano fondi importanti per la ristrutturazione di Palazzo Mayer

Scafati. Ok a Consortile e arrivano fondi per Palazzo Mayer

Via libera in Consiglio per l’azienda consortile “Comunità Sensibile” e arrivano fondi importanti per la ristrutturazione di Palazzo Mayer. Due buone notizie per l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cristoforo Salvati, con due importanti questioni sbloccate recentemente.









Il Piano Industriale

In consiglio comunale è stato approvato il piano industriale della società creata dal coordinamento dell’Ambito di Zona S01_02, che dà il via alla nuova strutturazione delle politiche sociali sul territorio con assunzioni e stabilizzazioni.













Fondi per la ristrutturazione di Palazzo Mayer

Nel frattempo a Pompei è stato firmato un finanziamento da circa un milione e mezzo di euro frutto del Contratto Istituzionale di sviluppo “Vesuvio-Pompei-Napoli”, siglato da 19 comuni e promosso dalla Ministra per il Sud Mara Carfagna. I fondi verranno utilizzati per la ristrutturazione dei locali della Casa Comunale, che attualmente presenta stati di fatiscenza.

Il servizio è di Alfonso Romano