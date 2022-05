Scafati. Salvati alla prova del rendiconto: “serve una verifica di maggioranza”

Passerà come l’amministrazione dei record quella guidata da Cristoforo Salvati. Certamente è un record l’assunzione di 44 unità nel solo 2022, ammesso che l’atto sia ratificato in Consiglio Comunale in uno con il bilancio di previsione, e successivamente approvato dalla Cosfel. Certamente è un record anche l’aver registrato la sfiducia prima al Presidente del Consiglio Comunale e poi al Sindaco. Segno di una maggioranza perennemente instabile e pretestuosa che ha prodotto due consiglieri in minoranza, poco meno di venti assessori nominati e una incredibile girandola di responsabili in settori strategici, quali la ragioneria e la fiscalità locale. E’ un record anche il voto contrario di due assessori su sette al fabbisogno del personale, ed è un record quanto accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale, quando la maggioranza si ritrova a bocciare, per una sua imperdonabile disattenzione, la proposta di delibera sulle addizionali Irpef. Accade che nel momento della discussione il gruppo Insieme per Scafati presenti un emendamento. In fase di voto, le assenze dal banco dei consiglieri di maggioranza, comunque presenti nei dintorni, fanno si che la minoranza riesca ad approvarsi l’emendamento. Sollecitati a rientrare, con il palese disappunto del primo cittadino, la maggioranza per mettere una pezza all’errore sarà costretta a votare contro la proposta di delibera emendata, segnando così un altro record per la coalizione. Pochi minuti dopo la stessa voterà contro un altro emendamento, questa volta presentato dai colleghi Laura Semplice e Antonio Carotenuto, che pur hanno voluto il voto, nonostante il netto parere contrario del dirigente e l’invito a desistere di Salvati. I due consiglieri pochi giorni prima avevano chiesto le dimissioni di Santocchio da Presidente del Consiglio, per una staffetta con la Semplice. Il 31 maggio intanto dovrebbe arrivare in Assise il Rendiconto 2021, e il sindaco è deciso a non arrivarci impreparato. Necessaria una verifica di maggioranza. “Ho convocato una maggioranza per ricevere chiarimenti sulle assenze strategiche nei consigli comunali e sulla questione sollevata dai consiglieri Carotenuto e Semplice per comprendere le motivazioni e i margini di soluzione” spiega. Quanto al voto contrario dei suoi assessori Avagnano e Sicignano chiarisce: “Il dissenso non ha mai rappresentato un ostacolo insormontabile. La giunta ha preferito non perdere unità da assumere anziché fare le progressioni verticali che rimanderei al prossimo anno quando l’organico lo consentirà”. Se gli assessori hanno votato contro, appare impossibile che non lo facciano anche i loro consiglieri Attianese e Vaccaro, diversamente significherebbe esprimere posizioni politiche separate. “Quando non avrò più i numeri andremo a casa – chiosa Salvati – le elezioni non mi hanno mai fatto paura”.

Adriano Falanga