Angri. Comune: arrivano i bonus premio per i dirigenti

Chi attualmente dirige la macchina comunale, ovvero gli otto dirigenti delle Unità Operative Complesse del comune di Angri si divideranno centomila euro, come previsto dalla normativa contrattuale che regola le posizioni organizzative. Sono emolumenti assolutamente dovuti, relativi all’operato dei dirigenti comunali del 2021, e previsti nel bilancio di previsione, approvato dal consiglio comunale nel mese di agosto dello scorso anno. (Scarica la delibera sindacale qui cliccando qui sopra)











Casse comunali comunque vuote

Le casse comunali sono in bolletta ma il tesoretto per i dirigenti viene accantonato e aggiunto alle spettanze mensili dei capi settori dal momento del loro decreto di nomina. Sono circa 13mila euro di “bonus” a testa annui per le responsabilità e le posizioni dirigenziali che vengono parametrate e valutate attraverso le “pesature” fatte dall’OIV, ovvero l’Organismo Indipendente di Valutazione, soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dall’organo d’indirizzo politico – amministrativo.









Troppe Unita Operative Complesse

Attualmente, secondo le opposizioni consiliari, le unità operative complesse del comune sarebbero eccessive e ridondanti. L’ente attraverso una riformulazione e un preciso criterio di accorpamento potrebbe risparmiare notevolmente sulle performance “fondendo” alcuni dei settori, andando così a incidere sul bilancio comunale che a questa voce destina ben 115, 325,00 euro. Una questione che certamente tenderà ad alimentarsi nella seconda metà della “infelice” legislatura di Cosimo Ferraioli.

RePol