Pompei. Museo temporaneo d’Impresa fermo per oscuri motivi

Sono finiti da tempo il lavori pubblici di costruzione del Museo dentro l’ex fonte carbonica, progettato per mostre temporanee d’’artigianato campano con opere di pregio e valore, valide per l’attrazione turistica e il sostegno alla progettualità giovanile in grado di suscitare start up innovative. L’iniziativa segnò la sinergia del Centro interdisciplinare per il controlli dell’Ambiente della Sun col Provveditorato per le Opere Pubbliche di Campania e Molise. Come succede troppo frequentemente, a Pompei, l’opera è rimasta finora incompiuta o, per meglio dire, dopo che la struttura è stata edificata non è stata autorizzata ad aprire i battenti. Alla fine il “Museo temporaneo d’impresa” si è trasformato in un “Museo ad apertura temporanea”. L’ultima notizia sul suo “stato di salute” l’abbiamo ricevuta dal primo cittadino di Pompei. “Sembrerebbe che il funzionario incaricato del suo collaudo sia andato in pensione”. Ci ha riferito il sindaco Lo Sapio che ha tenuto a precisare che il Museo temporaneo d’Impresa manterrà l’indirizzo per cui è stato progettato e finanziato e non potrebbe essere altrimenti.

Una recente conferenza aveva riacceso i riflettori mediatici sul Museo Temporaneo d’Impresa grazie all’intervento che ha visto protagonista il docente universitario di disegno industriale, Claudio Gambardella. Un intellettuale che interpreta la professione in chiave virtuosa. Ha fondato l’associazione “I Love Pompei” in una città ricca di storia e di cultura con la convinzione che l’insegnamento di una tecnica artigianale vi potrebbe suscitare impulso all’economia. E’ il caso di Torre del Greco per quanto riguarda la manifattura del corallo. Si spiega così perché alla base di detta conferenza c’è stato il racconto dell’esperienza personale sull’enorme potenzialità dell’artigianato campano, in grado di produrre con design d’autore forme ed ambientazioni rispondenti al mercato. E’ per questo motivo che Gambardella aveva lanciato in precedenza l’idea della creazione del logo del del brand “Pompei”. A suo tempo nella temporanea riapertura di un Museo,già tale per natura, fu presentata la mostra “Pompei: new merchandising by Marcello Panza” dove furono esposti vasi che rinnovano in geometrie moderne la memoria antica.

.