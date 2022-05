Pompei. Pellegrinagio notturno della diocesi di Soprrento-Castellammare di Stabia

“Carissimi, il pellegrinaggio notturno a Pompei ci è mancato molto nei due lunghi e difficili anni della pandemia. Ora che possiamo finalmente riprendere questo appuntamento così atteso e sentito avvertiamo ancora di più il bisogno di pregare insieme come pellegrini di pace e di amore. La Madonna, che invochiamo a Pompei come Vergine del Rosario, ci ottenga la conversione dei cuori dei capi delle nazioni in guerra e dei responsabili delle nazioni, perché possiamo edificare tutti insieme un mondo più giusto e fraterno, dove non ci siano più odio e violenza ma unità sincera e amicizia profonda tra tutti i popoli della Terra!”.

Sono le parole di Monsignor Francesco Alfano, Arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, che a piedi, nella notte tra venerdì e sabato, guiderà il popolo della sua diocesi fino al Santuario di Pompei. Alle 6.30 di sabato 28 maggio, l’Arcivescovo Alfano presiederà la Messa conclusiva nel Piazzale San Giovanni XXIII.