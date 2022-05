Scafati. Mancate progressioni dei dipendenti, sindacati in guerra

“Vogliamo che questo Piano triennale del Fabbisogno personale sia rettificato prima della sua trasmissione alla Cofsel, tenendo dentro le progressioni verticali dovute alle maestranze”. Promettono battaglia i sindacati, dopo il via libera della giunta di Cristoforo Salvati a 44 nuove assunzioni per l’anno in corso. Un voto tra le polemiche, per l’esclusione delle dovute progressioni verticali ai dipendenti che hanno maturato i requisiti, motivo che ha spinto gli assessori Avagnano e Sicignano a votare contro. “Ancora una volta per il terzo anno consecutivo, le progressioni verticali previste dalla normativa vigente sono state escluse dal nuovo Fabbisogno 2022/24 – spiega Alfonso Rianna, segretario provinciale Cgil Fp – Continua la mortificazione della dignità delle maestranze che nel corso di questi anni hanno messo a disposizione dell’Ente la loro professionalità, svolgendo mansioni superiori con spirito aziendale e abnegazione”. Non perdere neanche una assunzione disponibile è stato l’orientamento di Salvati e dell’assessore al personale Nunzia Di Lallo, considerato che ogni progressione interna vale un’unità in meno da assumere. Fare dieci progressioni premierebbe altrettanti dipendenti, ma di fatto porterebbe a 34 il numero di nuove assunzioni. “Faremo le progressioni l’anno prossimo” ha promesso il primo cittadino ai suoi due assessori contrari, senza però convincerli. Scafati al 1 gennaio 2022 contava su una dotazione organica di appena 132 unità, a fronte delle 325 previste per un ente delle sue dimensioni. Sulle spalle i continui pensionamenti che nel solo 2021 e primi mesi dell’anno corrente hanno pressoché assorbito le precedenti assunzioni. “Altri 30 andranno in pensione nel 2022, ci sono uffici a rischio chiusura come anagrafe e servizi sociali, però è stato previsto lo staff, una risposta politica – polemizza dalla Cisl Giovanni Santonicola – Chiediamo le progressioni, il lavoro oltre le loro mansioni deve essere riconosciuto”. E’ il caso, ad esempio, del Vigile Urbano impegnato a tempo pieno presso il cimitero, con funzioni di Polizia Mortuaria. Secondo Vincenzo Della Rocca, segretario provinciale Cisl Fp: “tale prestazione potrebbe configurare potenziali conflitti connessi alle funzioni di sorveglianza e vigilanza generale”. In poche parole, il controllore assumerebbe le vesti del controllato, oltre all’assenza di formazione specifica. Le 44 assunzioni però attendono ancora il via libera del consiglio comunale e quello definitivo della Cosfel. Al momento c’è il parere positivo del collegio dei revisori dei conti, che impone a Palazzo Mayer di completare le procedure non oltre l’anno corrente. Una circostanza che potrebbe spingere l’ufficio personale a ricorrere, come per l’anno scorso, a graduatorie esterne. I quattro staffisti “pesano” 100mila euro l’anno, e saranno individuati con avviso pubblico. Tra questi un nuovo addetto stampa.

Adriano Falanga