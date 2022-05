Angri. Commercio in crisi, assessore delegato non pervenuto

Continua la serrata delle attività commerciali in città. C’è scarso impegno dell’infelice amministrazione Ferraioli che da sette anni trascura questo comparto fondamentale, con l’agro alimentare, per l’economia cittadina. Una serrata inarrestabile accentuata con l’emergenza COVID. L’ufficio comunale non fornisce numeri precisi sulla dismissione delle partite Iva ma visivamente la situazione appare allarmante.









Cause e fattori

Tanti i fattori che incidono sulla crisi commerciale: dalla mancanza dei controlli, la mancata pedonalizzazione del centro e soprattutto una mancata risposta dell’amministrazione al grido di aiuto lanciato anche dalle associazioni di categoria. La città è ormai un luogo vuoto dove non ci sono regole e non c’è una precisa visione sul futuro del comparto commerciale cittadino.













Assessore non pervenuto

Da troppo tempo manca un assessore delegato realmente attivo che detti precise linee d’indirizzo agli esercenti. Il commercio è trascurato, derubricato dalle priorità, diventato un problema marginale per l’amministrazione comunale che non ha ancora chiarito che deve dettare le linee per un possibile rilancio delle attività. Intere aree cittadine sono ormai prive di qualunque attività e nessun segnale rassicurante arriva da Palazzo di Città e l’assessore delegato non pervenuto.

Luciano Verdoliva