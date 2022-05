Corbara. Traffico limitato verso il Valico di Chiunzi

Un’ordinanza per tutelare la cittadina dei Monti Lattari. Il primo cittadino di Corbara Pietro Pentangelo con un’ordinanza datata 3 maggio 2022 anche quest’anno interdice la circolazione a veicoli superiori ai 7,5 tonnellate lungo la Strada Provinciale 2 verso il valico di Chiunzi. Una strada provinciale considerata strategica anche per la circolazione e la rete turistica, una delle principali vie d’accesso alla Costa d’Amalfi.









La necessità dell’ordinanza

Pentangelo sottolinea che l’ordinanza è stata fatta soprattutto per tutelare l’incolumità e la salute dei suoi concittadini. Lungo la rete stradale cittadina ci sono giornate in cui il traffico si blocca completamente con gravi conseguenze sulle emissioni di CO2. L’ordinanza resterà attiva nei giorni feriali e festivi dalle 8,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 22,00 in entrambi sensi di marcia restando in vigore fino al prossimo 31 ottobre. L’ente Provincia di Salerno in questi giorni sta tentando una mediazione con il sindaco di Corbara per trovare una soluzione.