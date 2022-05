Salerno e provincia: maxi pensionamento nella scuola

Salerno. Un maxi pensionamento per la scuola. Saranno ben 694 i docenti che andranno in pensione

Un maxi pensionamento per la scuola salernitana. Saranno ben 694 i docenti che andranno in pensione per sopraggiunti limiti di età. Il primo settembre gli organici saranno privi di ottantaquattro docenti nella scuola infanzia, 193 alla primaria, 157 nella scuola secondaria di primo grado, 260 alle scuole superiori. I dati sono stati resi noti dell’Ufficio scolastico provinciale di via Monticelli.









Processo di ringiovanimento

Un passaggio fondamentale per la scuola in provincia di Salerno che potrebbe dare vita a un processo ringiovanimento delle cattedre anche se è certo che le immissioni saranno marginali. In Campania complessivamente saranno 3.355 i docenti che lasceranno l’incarico, in prevalenza per quelli delle scuole superiori. Fermento si registra tra i precari delle graduatorie a esaurimento, i candidati delle graduatorie del concorso 2018 e 2020 e i prossimi candidati del concorso ordinario. Il turnover comunque ci sarà soprattutto alle scuole medie e superiori, dove c’è meno affollamento di precari nelle graduatorie.