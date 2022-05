Scafati. Due settimane per salvare la Scafatese. Cesarano lascia: “finisce un ciclo, società in attivo”

Dopo quasi venti anni di gestione, lascia la Scafatese Calcio il patron Vincenzo Cesarano. Spetterà al sindaco, nominato commissario straordinario per due settimane, individuare una nuova presidenza a cui affidare, a titolo gratuito, la “signora del calcio campano”. Cesarano è arrivato ieri mattina a Palazzo Mayer, ricevuto dal sindaco Cristoforo Salvati e dall’assessore allo Sport Gennaro Avagnano. “Non sarà facile trovare un degno sostituto, che possa investire la stessa passione e lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto modo di apprezzare in tutti questi anni – così il sindaco – Dobbiamo, in ogni caso, lavorare tutti insieme per il bene della società, per far sì che nuovi imprenditori abbiano interesse a proseguire il lavoro fatto da Vincenzo Cesarano e a garantire un futuro altrettanto entusiasmante al club canarino”. Poco più di un mese fa la festa per il centenario del club, ma l’addio della famiglia Cesarano era già nell’aria. La Scafatese ha chiuso il suo girone di eccellenza con discreti risultati, ma la delusione per non aver raggiunto la promozione è stata largamente diffusa. “In questo momento il ciclo della famiglia Cesarano al timone della squadra sembra essere giunto al termine, provo semplicemente un’enorme stanchezza e ho bisogno di riposare un po’” le motivazione del patron. “Lascio la società con i conti in ordine, senza debiti alcuni. La Scafatese è patrimonio della città e dei suoi tifosi, per questo cedo gratuitamente il titolo. Da piccolo imprenditore non potrei mai avere una visione più ampia del sindaco della situazione imprenditoriale locale”. Unica richiesta di Vincenzo Cesarano, che il titolo resti a Scafati nelle mani di chi metterà cuore e passione, non facendone solo una operazione commerciale. “Un compito che mi onora, imponendomi di mettermi subito a lavoro per quanto di mia competenza, per non deludere le attese di chi ha voluto riporre fiducia in noi – spiega l’assessore Avagnano – Tutto avverrà nella massima trasparenza e nel pieno ed esclusivo interesse della società, del valore che rappresenta, del lavoro svolto dal Presidente Cesarano in questi anni”. L’amministrazione accoglie la richiesta di Cesarano. “Sia chiaro che se il titolo fosse affidato attraverso la nostra opera di mediazione, il nostro compito di garanti varrà anche per il futuro. Chiederemo piene garanzie affinché la nuova proprietà sia all’altezza di portare in alto il cuore gialloblu della nostra città”. Restano in attesa i tifosi del canarino. L’auspicio è che non si ripeta l’esperienza del 2010, quando l’allora gestione portò la squadra prima in Lega Pro, e successivamente, sommersa dai debiti, in terza categoria, dalla quale ripartì nuovamente con Cesarano.

Adriano Falanga