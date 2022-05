Angri. Crisi commercio: Maria D’Aniello, presto nuove misure di salvaguardia

Crisi commerciale in città. Agro24 ha precedentemente messo in evidenza la preoccupante e, talvolta, anche definitiva serrata di una gran parte delle attività commerciali in città soprattutto nel centro storico cittadino dove è evidente una significativa stagnazione commerciale. È stato anche messo in evidenza il poco impegno dell’infelice amministrazione Ferraioli, che da sette anni non sembra concretamente dare slancio a questo settore fondamentale per l’economia cittadina.









I possibili fattori che incidono sulla crisi commerciale

Tra i fattori che presumibilmente incidono sulla crisi commerciale certamente ci sono quelli legati anche alla complessiva mancanza dei controlli, la mancata pedonalizzazione del centro e soprattutto una mancata risposta dell’amministrazione al grido di aiuto lanciato anche dalle associazioni di categoria.













Maria D’Aniello: “improcrastinabili misure da attuare al più presto”

Sulla questione è prontamente intervenuta l’assessore delegata al commercio Maria D’Aniello: “Sollecitata da esercenti e addetti ai lavori, e facendo dell’amministrazione tutta le istanze riportate a mezzo stampa, proprio in queste ore ho avviato una serie di incontri con la categoria. Ho avuto modo di incontrare – dice Maria D’Aniello – una parte degli esercenti di via di Mezzo e Via Marconi. Abbiamo convenuto alcune improcrastinabili misure da attuare al più presto. C’è intesa su tutti i punti di discussione che mi prometto d’illustrare a breve. È impegno dell’amministrazione tutta affinché per i fine settimana l’isola pedonale si possa attuare in centro partendo con una fase sperimentale in Via di Mezzo e via Marconi” conclude l’assessore D’Aniello.

Luciano Verdoliva