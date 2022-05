Pompei. 125 mila euro per riqualificare via Sacra

Sono stati impegnati per la ristrutturazione di via Sacra i 125 mila euro stanziati per il Comune di Pompei dal ministero dell’interno col vincolo dei fondi governativi al rifacimento dei marciapiedi e all’arredo urbano. In linea con questa direttiva la giunta municipale ha di fatto deliberato, oltre alla rifinitura dei marciapiedi, un impianto di illuminazione artistica della una strada di Pompei che oramai ha assunto una forte rinomanza sul territorio vesuviano in quanto meta privilegiata della movida del week end mentre sul piano degli affari ha accresciuto notevolmente la sua attrattività negli ultimi tempi anche se (come tutto il centro di Pompei) ancora non è supportata da un servizio sufficiente di parcheggi pubblici mentre quelli privati sono del tutto inesistenti. Resta (per quanto riguarda la politica) l’impegno di assicurare un intervento parallelo nelle strade del centro mentre resta un arretrato di un secolo riguardo ai lavori pubblici fondamentali per un profilo urbanistico almeno normale (piazzetta, centro sociale, scuola pubblica e postazione di polizia municipale) delle varie contrade di periferia. “Quelle a sud sono state privilegiate negli interventi seguiti all’erogazione del mutuo sottoscritto dal Comune di Pompei con la Cassa Depositi e Prestiti ora (alla prossima tornata) tocca alla periferia Sud un intervento straordinario di manutenzione stradale”. Ha fatto sapere la componente politica di maggioranza più vicina a questo secondo ambito d’intervento.