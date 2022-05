Scafati. Via libera alle nuove tariffe per mensa e strutture sportive, le novità

Arriva il via libera della giunta per le nuove tariffe del servizio mensa e utilizzo delle strutture sportive. L’esecutivo guidato dal sindaco Cristoforo Salvati ha introdotto delle novità per lo stadio comunale, mentre la mensa resta al tetto massimo così come stabilito cinque anni da dalla commissione straordinaria. “L’aver inserito una nuova fascia che comprende i tornei dilettantistici di interesse regionale ci ha permesso di abbassare del 50% il costo orario della partita sul Campo A dello Stadio Comunale e questo alla luce del rincaro dei costi energetici, spese di manutenzione e del personale” spiega Gennaro Avagnano, assessore allo sport. “Dunque non solo agevoliamo tante società che andavano a giocare fuori Scafati per il costo esorbitante delle partite nello stadio riportandole così in città, ma non abbiamo aumentato in un momento storico dove tutti i costi sono aumentati a dismisura”. Le nuove tariffe vanno dai 340 euro in notturna per le gare di “interesse nazionale”, ai 170 per quelle di “interesse regionale”. Allenarsi sulla pista di atletica costerà poco più di 20 euro l’ora, giocare al Palamangano 150 euro l’ora, la metà per la palestra di via Della Resistenza. “Ringrazio l’ottimo architetto Maurizio Albano per l’impegno profuso – aggiunge l’assessore, che poi promette – A Novembre rivedremo tutte le tariffe grazie ad un’opera di persuasione che farò con tutte le società all’indirizzo del pagare tutti per pagare meno”. Non va meglio per le famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio mensa. Confermata la necessità, come indica il piano di riequilibrio, di coprire i costi al 100% a carico delle famiglie. E questo indipendentemente dall’Isee e dallo status economico dei beneficiari. Palese lo squilibrio, ma la giunta non ha previsto forme di sgravi. Costerà 3,06 euro ogni singolo pasto. “La gestione della mensa scolastica a Scafati quest’anno è stata illegittima ma soprattutto ha messo in difficoltà intere famiglie costrette addirittura a portare da casa gli utensili, modificando il capitolato d’appalto in corso d’opera, a voce, secondo quanto dichiarato nell’ultimo Consiglio – polemizza Teresa Formisano – hanno stabilito le nuove tariffe per il prossimo anno senza prevedere sgravi per le famiglie in difficoltà nonostante i soldi arrivati per le politiche sociali a compensazione del fondo di perequazione e dal governo nazionale. Centinaia di migliaia di euro di cui non si conosce la programmazione che potevano essere messi in un fondo, con un regolamento che ne disciplinasse il loro utilizzo anche per la mensa scolastica”. Promette battaglia in Consiglio Comunale la Formisano: “Chiederò la restituzione per un servizio che non è stato reso e per il quale le famiglie hanno pagato in virtù di quanto era stato loro garantito”.

Adriano Falanga